الأهلي يقيم دعوى قضائية ضد الزمالك ويطالب بتعويض مادي

قرر النادي الأهلي اعتماد توصيات اللجنة القانونية باتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وذلك بعد استخدام الزمالك شعار نادي القرن الذي حصل عليه الأهلي عام 2000. عليه الأهلي عام 2000. وجاء نص البند الثالث من توصيات اللجنة القانونية كالآتي: "إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته". المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته". كما قرر النادي التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي.

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