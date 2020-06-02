مجلس الصيد يجتمع لبحث خطة عودة النشاط الرياضي

عقد مجلس إدارة نادي الصيد المصري برئاسة محسن طنطاوي إجتماعاً مع الدكتور محمدالدباح المدير التنفيذي للنادي لمناقشة استعدادات النادي والاجراءات الاحترازية التى سيتم إتخاذها في حالة صدور قرار من الدولة متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة بفتح النادى بعد فترة الإغلاق للحفاظ على الأعضاء والعاملين بالنادي. وزارة الشباب والرياضة بفتح النادى بعد فترة الإغلاق للحفاظ على الأعضاء والعاملين بالنادي. وستقوم إدارة النادى قريباً بالإعلان عن تلك الاجراءات والتعليمات التى يجب إتباعها لارتياد النادى والخدمات المقدمة والخدمات التى سيتم إرجائها لحين عودة الأمور إلى الوضع الطبيعى تدريجياً طبقا للمستجدات الخاصة بمعدل إنتشار الفيروس. النادى والخدمات المقدمة والخدمات التى سيتم إرجائها لحين عودة الأمور إلى الوضع الطبيعى تدريجياً طبقا للمستجدات الخاصة بمعدل إنتشار الفيروس. وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أنه سيتم فتح الأندية ومراكز الشباب تدريجيا وعودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو الحالي.

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