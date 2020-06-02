الأهلي يقبل اعتذار محمد سراج الدين ويوجه له إنذار شديد اللهجة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء قبول اعتذار محمد سراج الدين على ما بدر منه خلال الفترة الأخيرة من مخالفات في حق النادي مع توجيه إنذار شديد اللهجة له.
وجاء نص البند الثالث في بيانالأهلي اليوم كالآتي:
"اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي المقدم من السيد محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاءالمجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن تقاليد النادي، قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظورًا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً".
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