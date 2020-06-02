الأهلي يخاطب وزير الرياضة لإعادة هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء مخاطبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل إعادة هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ والتي قدمها للنادي خلال السنوات السابقة.

وجاء نص البند الثاني من

بيان الأهلي كالآتي:

"مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما

أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة".

كما شهد البيان توجيه الشكر لنجم الفريق الأول حسام عاشور على الفترة التي قضاها بين جدران النادي وإعلان رحيله عن القلعة الحمراء وتمنى النادي له التوفيق في المرحلة المقبلة.