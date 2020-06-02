بنزيمة: ريال مدريد لديه رغبة قوية في المنافسة على الدوري الأسباني

قال مهاجم ريال مدريد الدولي كريم بنزيمة اليوم الثلاثاء لدينا رغبة قوية في العودة إلى المنافسة قبل أقل من أسبوعين على استئناف مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال بنزيمة (32 عاما) في شريط فيديو نشر على الموقع الرسمي للنادي: لدينا رغبة شديدة في العودة إلى المنافسة والفوز، الفوز بالمباريات.
وأضاف: المباراة الأولى ضد إيبار ستكون مهمة
ويخوض ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في الليجا بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، مباراته الأولى بعد فترة التوقف منذ 12 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا .
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