رد المتحدث الرسمي، بأسم نادي برشلونة، جويرمو أمور على إذاعة "راك 1" الكتالونية، التي زعمت ظهور إيجابية عينتة بعض من لاعبي الفريق من فيروس كورونا، و2 من الجهاز الفني، وسط تكتم من رابطة الليجا حولالأمر، حتى تم شفاءهم.
قـال المتحدث الرسمي بأسم نادي برشلونة، في تصريحاته لوكالة الأنباء الإسبانية، أن تحاليل فحوصات جميع لاعبي الفريق، جاءت سلبية، مشيرًا إلى أن النادي فيهدوء تام بعد المعلومات التي إذاعتها راديو "راك 1".
وأوضح بأن اختبارات جاءت سلبية، ولم تظهر الإصابة على أي أحد، نافيًا ما قلته الإذاعة الكتالونية.
وقام برشلونة اليوم الثلاثاء، بخوض مران الجماعي، بشكل طبيعي، وشارك به لاعبي الفريق، ومن المقرر أن تكون الحصة التدريبية المقبلة يوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث بأسم برشلونة ينفي إصابة أحدى لاعبي الفريق بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.