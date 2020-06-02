المتحدث بأسم برشلونة ينفي إصابة أحدى لاعبي الفريق بالكورونا

رد المتحدث الرسمي، بأسم نادي برشلونة، جويرمو أمور على إذاعة "راك 1" الكتالونية، التي زعمت ظهور إيجابية عينتة بعض من لاعبي الفريق من فيروس كورونا، و2 من الجهاز الفني، وسط تكتم من رابطة الليجا حول

الأمر، حتى تم شفاءهم.

قـال المتحدث الرسمي بأسم نادي برشلونة، في تصريحاته لوكالة الأنباء الإسبانية، أن تحاليل فحوصات جميع لاعبي الفريق، جاءت سلبية، مشيرًا إلى أن النادي في

هدوء تام بعد المعلومات التي إذاعتها راديو "راك 1".

وأوضح بأن اختبارات جاءت سلبية، ولم تظهر الإصابة على أي أحد، نافيًا ما قلته الإذاعة الكتالونية.

وقام برشلونة اليوم الثلاثاء، بخوض مران الجماعي، بشكل طبيعي، وشارك به لاعبي الفريق، ومن المقرر أن تكون الحصة التدريبية المقبلة يوم الأربعاء.