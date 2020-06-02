الجزائر تدعم لاعبها المحترف ياسين بن زية بعد تعرضه لحادث مروري

وجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالة دعم إلى لاعبه المحترف في صفوف نادي ديجون الفرنسي ياسين بن زية، بعد تعرضه لحادث مروري خطير في فرنسا، خضع

على إثره إلى جراحة عاجلة.وأعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي، تضامنه الكامل وتضامن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة جمال بلماضي مع اللاعب وأسرته، متمنيين له الشفاء العاجل وسرعة العودة للملاعب.

وأفاد النادي الفرنسي، أن اللاعب تعرض إلى جروح عميقة على مستوى اليد اليسرة ولم يتحدد حتى الآن موقفه النهائي من ممارسة كرة القدم من جديد.