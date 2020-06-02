وائل جمعة يعلق على بيان الأهلي

علق وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على قرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب والتي خرج بها النادي اليوم في بيان رسمي. النادي اليوم في بيان رسمي. وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: "ويبقي اسمك يا أهلي عالي فوق السحاب". القصيرة تويتر: "ويبقي اسمك يا أهلي عالي فوق السحاب". وكان مجلس الأهلي قد ألغى الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ وتراجع عن إقامة مهرجان اعتزال حسام عاشور قائد الفريق.

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