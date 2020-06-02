رياضة | رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس بعد التوقف بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي عاد لتدريبات السيدة العجوز مؤخرًا.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن الاختبارات البدنية للنجم البرتغالي أكدت تحسن حالة رونالدو في الوقت الحالي مقارنة بفترة قبل التوقف في شهر مارس الماضي.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن سرعة الدون البرتغالي أصبحت أفضل بالإضافة إلى البنية الجسدية بعد أن كان يتدرب 4 ساعات يومياً في العزل المنزلي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رونالدو يستعد لخوض أول مباراة مع يوفنتوس عندما يستضيف ميلان يوم 13 يونيو الحالي في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا.