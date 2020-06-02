رياضة | كلوب: ليفربول لم يحسم لقب البريميرليج حتي الآن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب: ليفربول لم يحسم لقب البريميرليج حتي الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن فريقه لم يحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتي الآن، وذلك قبل أيام من استئناف بطولة البريميرليج بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتقدم ليفربول المتصدر بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع استعدادات الدوري الإنجليزي لاستئناف المسابقة هذا الشهر بعد التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.

ويستطيع ليفربول أيضا حصد اللقب إذا فاز على إيفرتون في أول مباراة بعد استئناف الدوري بشرط أن يخسر سيتي أمام أرسنال في 17 يونيو الجاري.

وأبلغ كلوب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”من اللطيف التفكير في الأمر لكننا لم نتوج باللقب بعد ونحن ندرك ذلك“.

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وأضاف ”ندرك أننا اقتربنا لكن لم نحسم الأمر. يتبقى 27 نقطة متاحة وسنبذل قصارى جهدنا للحصول عليها جميعا“.

وتابع ”لا نريد التوقف عن تحقيق الانتصارات بعد مباراتين“.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس بسبب الوباء بينما عادت الفرق إلى التدريبات في مجموعات صغيرة قبل التصويت الأسبوع الماضي على المران بشكل تقليدي.

وأضاف كلوب ”لقد افتقدت هذا الأمر وهذا شيء لا يصدق“.

وأضاف ”أعرف أنها (كرة القدم) ليست أهم شيء في الحياة لكنها شغفي. أتمنى أن يتطلع الناس إليها لأننا نفعل ذلك“.