رياضة | الجودو يشكل لجنة من ١٠ خبراء لعودة النشاط مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترافية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر الجودو يشكل لجنة من ١٠ خبراء لعودة النشاط مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد الافريقي للسومو لجنة تضم ١٠ خبراء من خيرة أبطال الجودو السابقين لدراسة إمكانية عودة النشاط خلال الفترة القليلة المقبلة ، مع وضع كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار وباء فيروس كورونا.

وتضم اللجنة نبيل مليكة وناجى مليكة ومحمد لقمان وهشام نبيل وعماد السيد وحلمى حسين والدكاترة شريف هنوهم ومجدى الصباغ وإيمان الجوهرى ومعتز مجدى ، جاء ذلك فى الإجتماع الذى عقده الاتحاد مساء أمس .

وقال المهندس مطيع أن الاتحاد سوف يضم عضوا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو للجنة ليصبح عدد أعضائها ١١ عضوا ، تكون مهمتها دراسة عودة نشاط الاتحاد بشكل ٱمن والمحافظة على اللاعبين من اى مكروه فى ظل إنتشار فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن الاتحاد يهدف إلى عودة النشاط بشروط تتوفر فيها جميع وسائل الأمن والأمان لجميع عناصر اللعبة من مدربين ولاعبين وحكام وأجهزة إدارية ، فضلا عن أستمرار فى المحافظة على الابطال فى الأوزان المختلفة والذين ينافسون على التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية رقم ٣٢ التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٢٣ يوليو وحتى ٨ أغسطس عام ٢٠٢١ ، ومختلف البطولات الدولية والعالمية .