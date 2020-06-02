رياضة | بعد ضياع صفقة سيرينو.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ضياع صفقة سيرينو.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو نادي صن داونز ماميلودي الجنوب إفريقي، عن تمديد عقد الأوروجوياني جاستين سيرينو نجم الفريق، لمدة خمس مواسم مقبلة، وقطع الطريق أمام الأهلي، لضمه بالصيف المقبل.

وبدأ المارد الأحمر، رحلة البحث عن لاعب أجنبى بمواصفات خاصة فى مركز الجناح، بالإضافة إلى إجادته اللعب فى مركز صانع الألعاب.

ويأتي بحث الأهلي عن لاعب بمواصفات خاصة، بطلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل تعويض رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، بنهاية الموسم الجاري.

واستقر السويسري فايلر، على رحيل بالنجم الأنجولي، نهاية الموسم الجاري لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته، وعدم الاقتناع بقدراته الفنية.

وأبدى الأهلي، في وقت سابق الرغبة في التعاقد مع سيرينو نجم صن داونز، قبل أن يتم الإعلان اليوم عن تجديد عقده حتى عام 2025.