شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.. 5 قرارات نارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذ مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، في جلسته اليوم الثلاثاء، 5 قرارات بالإجماع، لوضع النقاط فوق الحروف وحسم الجدل حول العديد من الأمور وسردها المجلس في بيان رسمي.

ومن بين القرارات: رفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهات المختصة.