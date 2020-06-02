شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقى لليد يمنح مصر تنظيم بطولة الأنديةو يقرر إلغاء الكؤوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الاتحاد الافريقى لكرة اليد برئاسة منصور أريمو على إلغاء بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى كان من المقرر أن يشارك فيها الأهلى شهر إبريل الماضى بالجزائر وتم تأجيلها بسبب فيروس كورونا مع استمرار تأجيل لقاء السوبر الأفريقى بين الزمالك و النجم الساحلى لأجل غير مسمى .

كما استقر الاتحاد الأفريقى على إقامة بطولة أفريقيا للأندية فى شهر نوفمبر المقبل بالقاهرة ن حيث كان الزماالك قد تقدم بطلب لإيتضافة البطولة بالتعاون مع الإتحاد المصرى كبروفة لبطولة العالم 2021 ، فضلا عن الإعلان عن إقامة بطوله أفريقيا للشباب و الناشئين مواليد 2000,و مواليد 2002 في شهر ديسمبر بالمغرب .

Advertisements

حدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.