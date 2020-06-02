شكرا لقرائتكم توافد أعضاء الزمالك على مقر النادي لتجديد العضوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافد أعضاء النادي منذ الصباح على مقر الاشتراكات وذلك بعد فتح باب تجديد العضوية وحتى نهاية شهر يونيو الجاري، وحرص الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد فيما بينهم للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا، وفتح نادي الزمالك باب الاشتراكات الخاص بتجديد عضوية النادي حتى يوم 30 من شهر يونيو الجاري وتم تحديد غرامة مالية بقيمة 1000 جنية في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه.

وحرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على متابعة كل الاجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا حيث تم تخصيص خيمة للأعضاء لفتح باب الإشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الاجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك امس بقيادة مرتضى منصور فتح مكتب الشهر العقاري داخل النادي من أجل تخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، وجاء قرار المجلس للمساهمة في رفع الضغط على مكاتب الشهر العقاري كنوع من الدور الوطني في ظل أزمة مستجدات فيروس كورونا.

Advertisements

كما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى بداية من اليوم 1 يونيو الجارى حتى 30 من الشهر ذاته، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.

وحدد الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه حال تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

وبدأ مسئولو الزمالك في الاستعداد بجدية لعودة النشاط داخل النادي سواء لتدريبات الفرق الرياضية أو استقبال اعضاء النادي خلال الفترة المقبلة ، في ظل العودة المحتملة عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أنهي مسئولو الزمالك تجهيز بوابات التعقيم، وسيتم تركيبها علي مداخل النادي فور اعلان قرار عودة الأنشطة داخل الاندية.