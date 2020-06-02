شكرا لقرائتكم "فورمولا-1" تقيم 8 سباقات في بطولة العالم 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد منظمو سباقات سيارات "فورمولا-1" يوم الثلاثاء إقامة ثمانية سباقات في أوروبا في افتتاح بطولة العالم هذا الموسم، بدون حضور جماهير، وذلك اعتبارا من سباق الجائزة الكبرى النمساوي المقرر في الخامس من يوليو المقبل.

ويشهد مضمار "ريد بول رينغ" إقامة السباق النمساوي بدون جمهور في الموعد الذي كان مقررا له ضمن جدول منافسات الموسم، لكن السباق النمساوي سيأتي بذلك في افتتاح منافسات بطولة العالم، حيث تأثرت السباقات العشرة الأولى هذا الموسم إما بالتأجيل أو الإلغاء بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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ويقام سباق النمسا في الخامس من يوليو ثم يقام السباق الثاني على المضمار نفسه في 12 من الشهر نفسه، وذلك في إطار الحلول التي جرى التوصل إليها من أجل إنقاذ الموسم، وبعدها يقام سباق الجائزة الكبرى المجري في 19 يوليو قبل أن يستضيف مضمار سيلفرستون البريطاني سباقين في الثاني والتاسع من أغسطس المقبل، ويليهما سباق إسبانيا في 16 أغسطس.

وتتواصل منافسات بطولة العالم بإقامة سباق بلجيكا في 30 أغسطس ثم سباق إيطاليا على مضمار مونزا في السادس من سبتمبر ليكون ثامن السباقات التي تقام في القارة الأوروبية ضمن بطولة العالم.

وذكرت إدارة "فورمولا-1 " :جميع السباقات الثمانية التي تقرر إقامتها، لن تشهد حضور جماهير وستقام في ظل إجراءات سلامة مشددة على أعلى درجة ممكنة، وسيجرى الإعلان عن مزيد من السباقات في الأسابيع المقبلة".