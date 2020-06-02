شكرا لقرائتكم ساوثهامبتون يمدد عقد مدربه النمساوي هازنهوتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء عقد النمساوي رالف هازنهوتل المدير الفني للفريق لمدة أربعة أعوام تنتهي في 2024، بهدف استمرار عمل المدرب في تطوير الفريق.

كذلك مدد النادي عقد ريتشارد كيتزبيكلر المدرب المساعد للفريق الذي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط أمام مراكز الهبوط.

وقال هازنهوتل، الذي تولى تدريب الفريق في ديسمبر عام 2018، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ساوثهامبتون إن تجديد العقد كان "قرارا سهلا" بالنسبة له. وأضاف: حينما جئت إلى الفريق قلت إننا في بداية رحلة طويلة، رحلة ستحمل المشاعر ونتمنى أن تحمل البهجة، ونحن لدينا بالفعل بعض اللحظات التي يمكننا الاحتفال بها معا، وبعض اللحظات المؤثرة والمليئة بالتحدي.

واختتم: الطريقة التي تعاملنا بها معا كمجموعة كانت مذهلة بالنسبة لي، وأعتقد أننا لدينا الآن أسس قوية تسمح لنا باتخاذ الخطوات المقبلة في طريق تطورنا كفريق.