اتضحت الصورة.. متى تُستأنف وتنتهي الدوريات الأوروبية الكبرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بعد فترة ضبابية أعقبت توقف نشاط كرة القدم في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اتضحت الصورة، ليصبح شهر يونيو الحالي شهر إحياء موسم 2019/2020 الذي ثارت شكوك عديدة حول القدرة على استئنافه.

كعادتهم لا يعرفون المستحيل، كان الألمان هم أصحاب المبادرة الشجاعة لاستئناف النشاط الكروي، فأعلنت السلطات الألمانية دون تردد السادس عشر من شهر مايو الماضي موعدًا لاستئناف منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني، والذي أقيمت بالفعل أربع جولات من منافساته عقب العودة.

ومن المنتظر أن تنتهي منافسات "بوندسليجا" الذي يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيبه بعد تسع وعشرين جولة بفارق سبع نقاط أمام ملاحقه بوروسيا دورتموند، في السابع والعشرين من الشهر الجاري، ليصبح أيضًا أول الدوريات الأوروبية الكبرى التي يكتمل موسمها.

بدورها أعلنت رابطة الدوري الإسباني المواعيد الرسمية لاستئناف منافسات المسابقة، والتي تعود للنور في الحادي عشر من الشهر الجاري، بديربي أندلسي يجمع فريقي إشبيلية وريال بيتيس، في الجولة الثامنة والعشرين.

مواجهات الجولة تستمر لأربعة أيام، وتشهد خروج المتصدر برشلونة لمواجهة ريال مايوركا في الثالث عشر من يونيو، قبل يوم واحد من استضافة وصيفه ريال مدريد الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين فقط نظيره إيبار.

وتبعًا للخطة التي أعلنتها رابطة الـ "ليجا" من المنتظر أن تختتم منافسات الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى الإسباني بين يومي التاسع عشر والعشرين من شهر يوليو المقبل، كما منحت الرابطة فترة تمتد لأسبوعين إضافيين تحسبًا للظروف الطارئة.

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رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت في بيان رسمي أن منافسات "بريميرليج" ستستأنف في السابع عشر من شهر يونيو الجاري، بالمواجهتين المؤجلتين من عمر المسابقة، واللتين تجمعان مانشستر سيتي مع أرسنال وأستون فيلا مع شيفيلد يونايتد.

وتنطلق مواجهات الجولة الثلاثين في التاسع عشر من الشهر الحالي، بينما أكدت تقارير أن المسابقة ستختتم بين يومي 25 و26 يوليو، رغم عدم إعلان جدول المباريات رسميًا حتى الآن، انتظارًا لاجتماع لحسم تفاصيل عودة المسابقة يوم الخميس المقبل.

ويعد تتويج فريق ليفربول بلقب بريميرليج مسألة وقت، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق 25 نقطة أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

وأعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي أمس الاثنين مواعيد المباريات المتبقية من عمر المسابقة، والتي تبدأ في العشرين والحادي والعشرين من يونيو بمواجهات مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين، تجمع تورينو مع بارما، فيرونا مع كالياري، أتالانتا مع ساسولو وإنترناسيونالي مع سامبدوريا.

وتقان منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر المسابقة المحلية الإيطالية بين يومي الثاني والعشرين والرابع والعشرين من يونيو، بينما تحدد موعد الجولة الخامسة والثلاثين لتقام بين يومي الحادي والعشرين والثالث والعشرين من يوليو، على أن تحدد مواهيد الجولات الثلاث الأخيرة في وقت لاحق.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بفارق نقطة وحيدة امام لاتسيو، بينما يتخلف عنه إنترناسيونالي الذي يمتلك مواجهة مؤجلة بفارق تسع نقاط.

وكانت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي أعلنت رسميًا إلغاء منافسات موسم 2019/2020 في الثلاثين من شهر أبريل الماضي، ومنح باريس سان جيرمان لقب المسابقة، ليصبح الدوري الوحيد بين الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم ينجح مسؤولوه في استئنافه بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد.