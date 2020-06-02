اخبار الرياضه

حقيقة رحيل فهد المولد عن الاتحاد السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء حقيقة الأنباء المتداولة حول اقتراب فهد المولد من الرحيل عن صفوف اتحاد جدة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وأكدت التقارير أن المولد شدد على استمراره مع الاتحاد خلال

الفترة القادمة وعدم وجود نية للرحيل، حيث انه عاشق للكيان ولا يفكر في ترك العميد خلال الفترة المقبلة .

وكان المولد قد تم إيقافه لمدة سنة بسبب

تعاطيه المنشطات، وانتهت فترة إيقافه هذا الشهر وبدأ المشاركة في تدريبات الاتحاد الجماعية تمهيدًا للمشاركة في المباريات بعد عودة النشاط.

وشدد المولد عزمه على بذل قصارى جهده مع باقي لاعبي فريق الاتحاد، من أجل إسعاد جماهير “العميد” مع عودة النشاط الرياضي واستعادة نغمة الانتصارات والبطولات للنادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة رحيل فهد المولد عن الاتحاد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا