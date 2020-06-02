حقيقة رحيل فهد المولد عن الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء حقيقة الأنباء المتداولة حول اقتراب فهد المولد من الرحيل عن صفوف اتحاد جدة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وأكدت التقارير أن المولد شدد على استمراره مع الاتحاد خلال

الفترة القادمة وعدم وجود نية للرحيل، حيث انه عاشق للكيان ولا يفكر في ترك العميد خلال الفترة المقبلة .

وكان المولد قد تم إيقافه لمدة سنة بسبب

تعاطيه المنشطات، وانتهت فترة إيقافه هذا الشهر وبدأ المشاركة في تدريبات الاتحاد الجماعية تمهيدًا للمشاركة في المباريات بعد عودة النشاط.

وشدد المولد عزمه على بذل قصارى جهده مع باقي لاعبي فريق الاتحاد، من أجل إسعاد جماهير “العميد” مع عودة النشاط الرياضي واستعادة نغمة الانتصارات والبطولات للنادي.