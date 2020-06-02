متعب يكشف عن رأيه الحقيقي في كهربا

كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه الحقيقي في قدرات محمود عبدالمنعم كهربا نجم القلعة الحمراء.

أكد متعب أن كهربا لا يصلح للعب في

مركز المهاجم الصريح، وأن إمكاناته تؤهله للعب في مركز الجناح الهجومي والمهاجم المتأخر.

وشدد متعب على أن خطورة كهربا الحقيقية

عندما يشارك في هذه المراكز وهو ما ظهر أثناء وجوده مع الزمالك ومنتخب مصر من قبل.

وأشاد متعب بقدرات كهربا التهديفية، حيث أكد أنه هداف من طراز رفيع يستطيع التسجيل في أي وقت ومن أقل الفرص الممكنة.