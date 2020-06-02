كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه الحقيقي في قدرات محمود عبدالمنعم كهربا نجم القلعة الحمراء.
أكد متعب أن كهربا لا يصلح للعب فيمركز المهاجم الصريح، وأن إمكاناته تؤهله للعب في مركز الجناح الهجومي والمهاجم المتأخر.
وشدد متعب على أن خطورة كهربا الحقيقيةعندما يشارك في هذه المراكز وهو ما ظهر أثناء وجوده مع الزمالك ومنتخب مصر من قبل.
وأشاد متعب بقدرات كهربا التهديفية، حيث أكد أنه هداف من طراز رفيع يستطيع التسجيل في أي وقت ومن أقل الفرص الممكنة.
كانت هذه تفاصيل خبر متعب يكشف عن رأيه الحقيقي في كهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.