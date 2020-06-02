اخبار الرياضه

متعب يكشف عن رأيه الحقيقي في كهربا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه الحقيقي في قدرات محمود عبدالمنعم كهربا نجم القلعة الحمراء.

 أكد متعب أن كهربا لا يصلح للعب في

مركز المهاجم الصريح، وأن إمكاناته تؤهله للعب في مركز الجناح الهجومي والمهاجم المتأخر.

 وشدد متعب على أن خطورة كهربا الحقيقية

عندما يشارك في هذه المراكز وهو ما ظهر أثناء وجوده مع الزمالك ومنتخب مصر من قبل.

 وأشاد متعب بقدرات كهربا التهديفية، حيث أكد أنه هداف من طراز رفيع يستطيع التسجيل في أي وقت ومن أقل الفرص الممكنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متعب يكشف عن رأيه الحقيقي في كهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا