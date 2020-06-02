سبورت تكشف تفاصيل عقد مارتينيز مع برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن تفاصيل العقد الذي وقع عليه النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع برشلونة، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة بعد إتمام الصفقة بشكل نهائي.

أكدت الصحيفة، أن صاحب الـ22 عامًا وقع على عقد

لمدة خمسة مواسم مع برشلونة حتى صيف عام 2025 على أن يتقاضى 12 مليون يورو كراتب سنوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة اتفق بشكل نهائي مع اللاعب حول

تفاصيل العقد كاملة وينتظر فقط الاتفاق مع إنتر ميلان حول القيمة المالية للصفقة من أجل الإعلان رسميًا عنها خلال أيام.

وطلب إنتر ميلان الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات اللاعب، إلا أن برشلونة عرض على النادي مبلغ 60 مليون يورو فقط إضافة إلى لاعبين.