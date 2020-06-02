صن داونز يقطع الطريق على الأهلي ويجدد عقد سيرينو

قطع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الطريق على النادي الأهلي بخصوص التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. موسم الانتقالات الصيفية المقبل. أعلن صن داونز تجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم قادمة ليستمر مع الفريق إلى 2025. مع الفريق إلى 2025. وأغلق صن داونز ملف رحيل اللاعب إلى النادي الأهلي في الموسم الجديد بعد الأنباء التي ترددت أخيرًا حول اقتراب اللاعب بقوة من القلعة الحمراء.

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