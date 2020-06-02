الأهلي يُصعد أزمة نادي القرن ويلجأ لوزير الرياضة

تتجه النية لدى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة تصعيد أزمة استخدام نادي الزمالك لقب نادي القرن قانونياً. نادي القرن قانونياً. قال مصدر بالنادي الأهلي إنه سيكون هناك إجراءات قانونية ضد الزمالك لتعديه على الحقوق التسويقية التي يملكها مسئولو القلعة الحمراء. ضد الزمالك لتعديه على الحقوق التسويقية التي يملكها مسئولو القلعة الحمراء. وأضاف: "سيتم التوجه بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة للتدخل أيضاً في هذه الأزمة".

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