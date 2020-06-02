رياضة | فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن بديل صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن بديل صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن تعاقد الفريق مع لاعب بديل لصالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو الأهلي منذ فترة على رحيل صالح جمعة عن الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

Advertisements

وكان فايلر هو من طالب إدارة النادي الأحمر بالتخلص من صالح جمعة في الصيف القادم بسبب عدم رغبته في استمراره مع الفريق بالموسم القادم.

كما أكد فايلر إلى إدارة النادي الأهلي أنه لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعب أخر في مركز صالح جمعة مشيرا إلى أن هذا المركز لا يحتاج إلى تدعيم في الصيف.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية لضم صالح جمعة في الصيف من الدوري السعودي وأبرزها من نادي النصر السعودي بخلاف العروض التي وصلت من الدوري المصري.