رياضة | فيروس كورونا يضرب برشلونة بقوة 7 ريختر!

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يضرب برشلونة بقوة 7 ريختر! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة شهد 7 إصابات بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في صفوفه في الشهور الماضية ولكن لم يتم الإعلان عنه.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن خمس لاعبين وإثنين من الطاقم الفني في برشلونة أصيبوا بفيروس كورونا عند بداية هذه الأزمة وجميعهم كانوا من دون أعراض.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه لم يتم الإعلان عن أي من هذه الأسماء التي أصيبت بالفيروس المميت ويبدو أن الأمر سيبقى سر ما لم تعلن إدارة النادي الكتالوني عن ذلك بعد أن تعافى الجميع وعادو إلى التدريبات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة وبقية الفريق يخوضوا الآن تدريبات جماعية طبيعية إستعداداً لعودة الدوري الإسباني يوم 11 يونيو الحالي.