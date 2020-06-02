رياضة | مفاجأة.. نجم هجوم الزمالك يحدد وجهته القادمة في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم هجوم الزمالك يحدد وجهته القادمة في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد واحد من نجوم نادي الزمالك وجهته القادمة في حالة رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك بدأ منذ فترة في التفكير في الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال هذا الموسم.

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وتلقى عمر السعيد العديد من العروض في الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ولكن كان ينتظر قرار الزمالك بشأن مستقبله والذي لم يحسمه النادي حتى الآن.

واستقر عمر السعيد على العودة إلى صفوف نادي وادي دجلة من جديد في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن صفوف الزمالك في الصيف.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض أنه لا يمانع في بيع عمر السعيد في الصيف القادم ولكن يتبقى قرار الأبيض بشأن مستقبل اللاعب.