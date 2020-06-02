رياضة | بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض نادي ريال مدريد عدة خيارات لتعويض الأعضاء المشتركين عن عدم حضور المباريات الست المتبقية للفريق في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

قالت صحيفة ماركا الإسبانية: "النادي الملكي اقترح ثلاثة خيارات على الأعضاء المشتركين، أولهم استرداد 25% من رسوم تذاكر هذه المباريات، والثاني خصم 25% من قيمة الاشتراك في موسم 2020-2021، وثالث بديل إذا أراد العضو المشترك التخلي عن عودته.

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وأضافت صحيفة ماركا أن ريال مدريد أبلغ الأعضاء أن دفع الاشتراك الموسم المقبل لن يكون في 30 يونيو كما هو معتاد، وسيقتصر الأمر على دفع رسوم العضوية فقط.

ويأتي ذلك بعدما بعث بيريز رسالة أمس إلى الأعضاء يعلن فيها أنه سيتم النظر في الخيارات المختلفة، لتعويضهم عن عدم مشاهدة المباريات المتبقية في الموسم في سانتياجو بيرنابيو.

يذكر أن مباراة الريال الأولى بعد استئناف النشاط ستكون أمام إيبار 13 يونيو لحساب الجولة 28 من منافسات الليجا.