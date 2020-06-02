رياضة | ديبالا يرفض أموال باريس سان جيرمان من أجل يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر ديبالا يرفض أموال باريس سان جيرمان من أجل يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المهاجم الأرجنتيني الدولي "باولو ديبالا" لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضاً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للإنضمام إليه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن "ليوناردو" المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، استفسر عن امكانية ضم ديبالا من نادي يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة، أن ديبالا يسعى للبقاء في يوفنتوس خلال الفترة المقبلة، على الرغم من عدم تمديد عقده بشكل رسمي.

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ونوهت الصحيفة، أن ديبالا رفض الذهاب لباريس سان جيرمان، على الرغم من عرض النادي راتباً مغرياً له.

وربطت عدة تقارير بين ديبالا وباريس سان جيرمان في مطلع الموسم الماضي، أثناء محاولات يوفنتوس لضم النجم البرازيلي نيمار.

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف عام 2022 وتقدر قيمته التسويقية بحوالي 72 مليون يورو.