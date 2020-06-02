شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار صفقة انتقال «مودريتش» إلى ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهارت صفقة انتقال النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريـال مدريد الإسباني، إلى نادي ميلان الإيطالي، والتي كان ينتظر الأخير إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وحسب «كالتشيو ميركاتو»، فقد وعد اللاعب الكرواتي مواطنه زفونيمير بوبان بالانضمام إلى ميلان بنهاية هذا الموسم أثناء تولي الأخير منصب مدير كرة القدم في النادي الإيطالي. وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل «بوبان» عن منصبه في مارس الماضي كان بداية انهيار الصفقة المنتظرة. وأضاف التقرير الإيطالي أن النجم الحاصل على الكرة الذهبية عام 2018 يبدو الآن في طريقه للاستمرار في قلعة النادي الملكي حتى نهاية عقده في 2021. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 26,384

تعافي 6,297

وفيات 1,005

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