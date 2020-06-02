شكرا لقرائتكم خبر عن «ناينجولان» يرغب في العودة إلى روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب النجم البلجكي راجا ناينجولان، لاعب وسط نادي إنتر ميلان الإيطالي، في العودة إلى فريقه السابق روما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويقضي «ناينجولان» حاليًا فترة إعارة مع فريق كالياري، إلا أنه يأمل في العودة مجددًا لارتداء قميص ذئاب العاصمة الإيطالية الموسم القادم حيث قضى فترة ناجحة بين عامي 2014 و2018.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو»، فإن إنتر ميلان لا يرغب في الاستماع سوى لعروض الشراء النهائي للاعبه البلجيكي صاحب الـ 32 عامًا، ولا يريد إعارته مجددًا.

وكان «ناينجولان» قد انضم إلى إنتر ميلان في صيف 2018 قادمًا من روما مقابل 38 مليون يورو، إلا أنه لم يستطع تثبيت أقدامه مع النيراتزوري لتتم إعارته في أغسطس الماضي إلى كالياري.