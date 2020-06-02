شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: مدة مجلس اتحاد الكرة القادم ستكون عام واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني في تصريحات إذاعية له اليوم أن ما يتم تداوله عن اللائحة هي اجتهادات، هناك بنود قابلة للتعديل بعد عرضها على الجمعية العمومية، ووزير الرياضة ناقش معنا ما يتطابق مع القانون المصري، ولم يتطرق لشيء آخر.

وقال:«بند الـ8 سنوات قيد النقاش مع «الفيفا»، ومتوقف على الرد النهائي من الاتحاد، سيتم مناقشة الأمر مع الزملاء، وكذلك استطلاع رأي الجمعية العمومية، والنظر للقانون المصري والتجارب السابقة، من الوارد جدا أن يكون القرار بمنع الترشح لمن قضى 8 سنوات في منصب مع الأحقية في الترشح لمنصب آخر، نخشي حدوث فراغ من الكفاءات في الاتحاد، لذا أرى أن تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدي في المناصب مناسبا، لكن لا أعرف ما سيتم حتى الآن».

وتابع:«هناك بنود تحت الدراسة والبحث تتم بالنقاش مع «الفيفا»، وشروط ترشح النائب هناك مقترحين لها، وبعد يوم 16 يونيو سيحدث اتصال مع «الفيفا» لمناقشة الأمور، وفقًا للقانون المصري، مدة المجلس القادم ستكون لمدة عام واحد».

وأشار الجنايني، إلى أن الحديث عن زيادة أعضاء اللجنة مجرد اجتهادات، وسببه أننا نتحدث عن وجود ملفات كثيرة بالاتحاد، وتقسيم الملفات على 5 أفراد جعل الجميع يبذل جهدا خرافيا، هناك تفاهم وتناغم بين أعضاء اللجنة، وجود عناصر جديدة سيكون بقدر مساعدته سيكون كذلك بحاجة لبعض الوقت، فبقدر مساعدته في المقابل، وهناك شخصيات كبيرة يمكن أن تكون إضافة كبيرة، لكن هذا ليس قراري.