شكرا لقرائتكم خبر عن «سترلينج» يرفض خيانة مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرفض نجم نادي مانشستر سيتي رحيم سترلينج خيانة فريقه والانتقال إلى الغريم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إذ يفضل الرحيل عن الدوري الإنجليزي لارتداء قميص ريـال مدريد.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب مستغلًا العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة الأوروبية لموسمين حال استمرارها.

وحسب صحيفة «إنديبندنت» البريطانية، فإن اللاعب الإنجليزي يرغب في اللعب لريـال مدريد ولا يريد الذهاب إلى مانشستر يونايتد، إذ يعتبر الرحيل إلى الميرنجي هو الخيار الوحيد لمغادرة ملعب الاتحاد.

وكان اسم «سترلينج» قد ارتبط في عدة مناسبات بالانتقال إلى قلعة الملكي كما لم يخفي اللاعب إعجابه وحبه للفريق الإسباني.