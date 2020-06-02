يونايتد يهدد ريال مدريد في صفقة ستيرلينغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، خطة رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوزيب ماريا بارتوميو، لتحصيل متطلبات الميزانية في سوق الانتقالات. أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن النادي الكاتالوني يهدف إلى جني أرباح تُقدر 124 مليون يورو من بيع اللاعبين لموازنة سجلاته فيما يتعلق بالميزانية، قبل 30 يونيو (حزيران)، وهو ما يمثل تاريخ انتهاء السنة المالية. واستعرضت صحيفة موندو اللاعبين الذين يعمل برشلونة على بيعهم وهم، الفرنسي جان كلير توديبو، السنغالي موسى واغي، الإسبانيين كارليس ألينيا، ورافينيا ألكانتارا، حيث يرغب النادي في الحصول على 70 مليون يورو من عمليات نقلهم. وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المتبقي لتحصيل متطلبات الميزانية، سيحاول البارسا جنيّه من خلال بيع أو إعارة البرازيلي فيليب كوتينيو، المطلوب في عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. كما يمكن لبرشلونة بيع البرازيلي إيمرسون أباريسيدو، المُعار إلى ريال بيتيس، حال قُدم له عرضاً، حيث أنه يحظى باهتمام كبير من باير ليفركوزن الألماني.

