رئيس الاتحاد المصري يستبعد إلغاء الدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

استبعد رئيس اللجنة المسؤولة عن إدارة الاتحاد المصري، عمرو الجنايني، إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم، بينما أظهر إصراراً كبيراً على استكمال مسابقة كأس مصر. قال الجنايني في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "سيناريو عودة الدوري يتضمن إقامة مباراتين لكل فريق في الأسبوع الماضي، حتى ننتهي من المسابقة في توقيت جيد". وتوقفت المسابقة منذ مارس آذار بسبب جائحة كوفيد 19، ورغم وجود زيادة في عدد المصابين قررت مصر تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأضاف: "لا نزال ننتظر قرار الدولة بخصوص استئناف بطولة الدوري في منتصف يونيو (حزيران) الجاري". وتابع: "ستستأنف مسابقة الكأس تحت أي ظرف، وتسع مباريات لا تمثل أزمة، ما يميز الكأس أنه يتبقى عدد قليل من المباريات، أما الدوري فيتبقى 147 مباراة".

