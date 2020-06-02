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ريال مدريد يعوض جماهيره عن رسوم تذاكر المباريات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

استعرضت صحيفة ماركا، الخيارات التي طرحها نادي ريال مدريد، لتعويض الأعضاء المشتركين عن عدم حضور المباريات الست المتبقية للفريق في ، على ملعب سانتياغو بيرنابيو. ذكرت الصحيفة الإسبانية: "النادي الملكي اقترح ثلاثة خيارات على الأعضاء المشتركين، أولهم استرداد 25% من رسوم تذاكر هذه المباريات، والثاني خصم 25% من قيمة الاشتراك في موسم 2020-2021، وثالث بديل إذا أراد العضو المشترك التخلي عن عودته. وأضافت صحيفة ماركا أن ريال مدريد أبلغ الأعضاء أن دفع الاشتراك الموسم المقبل لن يكون في 30 يونيو (حزيران)، كما هو معتاد، وسيقتصر الأمر على دفع رسوم العضوية فقط. ويأتي ذلك بعدما بعث بيريز رسالة أمس إلى الأعضاء يعلن فيها أنه سيتم النظر في الخيارات المختلفة، لتعويضهم عن عدم مشاهدة المباريات المتبقية في الموسم في سانتياغو بيرنابيو. يذكر أن مباراة "الميرنغي" الأولى بعد استئناف النشاط ستكون أمام إيبار 13 يونيو (حزيران) لحساب الجولة 28 من منافسات "الليغا".  


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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