نجم السيتي يخالف قواعد التباعد الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

يبدو أن لاعب مانشستر سيتي، فيل فودين، ينتهك إرشادات التباعد الاجتماعي، من خلال لعب كرة القدم على الشاطئ في ميرسيسايد، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفقاً لما أبرزته صحيفة ديلي ميل البريطانية، "تم حصار نجم إنجلترا تحت 21 عاماً من قبل أفراد الجمهور خلال موجة الطقس الحارة، وكان على بعد مسافات قليلة من خصومه أثناء محاولتهم التعامل معه، ثم التقط فودين صورة معهم على الرمال، وهم يتجمعون معاً". وتم إخبار اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالمحافظة على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات، بخلاف جلسات التدريب على الاتصال، كما تم إخبار اللاعبين بتجنب الذهاب إلى المتاجر لأنها تعتبر عالية المخاطر. ولكن اللاعب (20 عاماً) أظهر مهاراته للتغلب مرتين على لاعب واحد بقميص برتقالي، وفي المرة الثانية على أحد المتفرجين. وحاول لاعب آخر خطف الكرة من فودين، وكان يحمل في يده زجاجة نبيذ لكنه فشل.

