شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يفتتح المؤتمر الدولى الثالث للثقافة الرياضية عبر الفيديو كونفرانس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للثقافة الرياضية المنعقد تحت عنوان "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة فى العالم " بتنظيم مشترك للاتحادات المصري والعربي والإفريقي للثقافة الرياضية.

شهد الجلسة الافتتاحية الشيخ سعود العبد العزيز الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وأشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية رئيس المؤتمر، والسيد مصطفى بيراف رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية، ويشارك فى وقائع المؤتمر المنعقد أون لاين على مدار ثلاثة أيام نحو 4 آلاف باحث من 18 دولة عربية .

وفى كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بفكرة مؤتمر "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة فى العالم" والذى يشارك به مجموعة من المتخصصين من مختلف الدول لتبادل الرؤي والدراسات والبحوث حول جائحة كورونا، وآليات التعامل معها عند استئناف الأنشطة الشبابية والمنافسات الرياضية المختلفة، مستعرضاً توجيهات القيادة السياسية وجهود الحكومة المصرية فيما تم اتخاذه من قرارات فى مواجهة الأزمة ووضع صحة وسلامة المواطنين فى صدارة الأولويات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على اتجاه مختلف دول العالم فى الفترة الراهنة إلى ضرورة وجود آلية للتفكير فى سير الحياة وفق قواعد واجراءات احترازية محددة لحماية المواطنين من فيروس كورونا، مشيراً إلى استئناف عدد من الدوريات الأوربية خلال الشهر الجاري طبقاً للاجراءات الوقائية والاحترازية، لافتاً -فى هذا السياق- إلى أهمية العمل على تحليل الموقف الخاص باستئناف الدوريات الأوروبية ، وفتح مجالات للتساؤل حول الحلول العلمية وآليات تطبيقها.

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وطالب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المشاركين بالمؤتمر بالخروج بمجموعة من التوصيات البناءة تمثل حلولاً عامة للمنطقة العربية والشرق الأوسط للتعامل مع أزمة كورونا عند العودة التدريجية للأنشطة الرياضية مع التحليل العلمي لموقف الفيروس، مشيراً أنه سيتم تعميم تلك التوصيات وعرضها على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وعلى صعيد ما تم من اجراءات بشأن المنافسات الرياضية والأنشطة الشبابية بمصر، أوضح الدكتور أشرف صبحي أنه قد تم تشكيل لجنة طبية تم ربطها باللجان الطبية بالاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية لوضع كود شامل يستند على الأسس والمعايير العلمية بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية ويضم اجراءات احترازية ووقائية يتم الالتزام بها عند عودة النشاط الرياضي بمصر ، وسيتم عرض تلك الإجراءات الاحترازية على مجلس الوزراء لدراستها وإقرار تطبيقها على المنظومة الرياضية والشبابية.

وفى هذا الصدد، لفت الدكتور أشرف صبحي إلى قرار مجلس الوزراء بشأن عودة الأنشطة تدريجياً مع منتصف شهر يونيو الجاري ، وإنه قد تم وضع خطة لإعادة فتح مراكز الشباب والأندية الرياضية فى فترات محددة، وكذا وضع تكويد منظم للألعاب الرياضية وعودتها على مراحل ، وسيكون هناك متابعة وملاحظة حيث فى حالة وجود استدامة وعدم وقوع مشكلات سيتم السير وفق الخطة الموضوعة، وسيكون رد الفعل مرتبط بالدرجة الخاصة به ، متمنياً أن يكون هناك مصل أو علاج للجائحة فى أقرب وقت.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية العربية عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة تبدأ بإعادة الحركة الرياضية بالتتدرج ، وأن اتحاد اللجان الأوليمبية العربية على استعداد لتبني أية مبادرات تتضمن بروتوكول العودة الآمنة للرياضة من مختلف الدول العربية، مشيداً بدور المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الدكتور أشرف صبحي فى تقديم كل الدعم والامكانيات المطلوبة.