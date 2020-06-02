شكرا لقرائتكم ياسر رضوان يكشف أسباب انهيار قطاعات الناشئين فى الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر رضوان نجم الكرة المصرية الأسبق أن غياب دور قطاع الناشئين فى تدعيم الأندية يرجع إلى أن غالبية الأندية تحبز شراء اللاعب جاهز فنيا خاصة ناديي القمة الأهلى والزمالك ن وترفض الإنتظار على لاعبيها الشباب بحيث تجهزهم على الشكل الامثل .

وأضاف رضوان فى تصريحات خاصة أن عدم الإهتمام بقطاعات الناشئين أيضا يعد أحد الأسباب القوية وراء انهياره وعدم مد الفريق الأول بلاعبين سوبر ، بالإضافة لقلة خبرة المدربين الذين يعملون داخل قطاعات الناشئين ، مؤكدا أنه فى أوروبا نرى عدد من المدربين الكبار يعملون فى الناشئين وأن مجالس إدارات الأندية هناك تؤكد أن المدير الفنى لفرق الناشئين يعد أهم من المدير الفنى للفريق الأول لأنه هو الذى سيمده باللاعبين الصغار أما فى مصر فنرى أن قطاعات الناشئين ما هى إلا عبارة عن اللاعبين المعتزلين حديثا وهو ما افقد القطاع رونقه خلال السنين الماضية .

من ناحية أخرى اقترح ياسر رضوان عدد من الإجراءات الإحترازية التى يجب إتباعها فى حالة عودة النشاط تفاديا لإصابة اللاعبين ومنظومة كرة القدم من فيروس كورونا المستجد فى ظل الضوء الأخضر الذى منحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بعودة الحياة تدريجيا للرياضة ، بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس .

أولا.. تحليل لكل من هو مشارك في المنظومة والتأكد من عدم حمل اي فرد للفيرس .

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ثانيا ..التباعد بين اللاعبين في الفندق وفي الانتقالات.

ثالثا.. الإلتزام بالأعداد المحددة لدخول المبارة وتقتصر علي الفريقين وطاقم التحكيم والإعلاميين.

رابعا ..تعقيم كل الأماكن داخل الاستاد الذي يلعب عليه.

خامسا ..تحديد فنادق معينة للاعبين لمعسكرات المباريات.