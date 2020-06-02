شكرا لقرائتكم اتحاد الجودو يقرر تشكيل لجنة لدراسة تصورات عودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين تشكيل لجنة من خبراء اللعبة ، لدراسة إمكانية عودة النشاط ووضع الإجراءات الاحترازية فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد ، على أن تقوم الجنة بعقد اجتماعات جلسات لمناقشة الإجراءات المقرر اتباعها خلال الفترة المقبلة لعودة النشاط تدريجيا منتصف يونيو الجارى مع ضمان سلامة اللاعبين و الحفاظ على صحتهم من الفيروس .

اللجنة مكونة من نبيل مليكة ، و ناجى مليكة ، شريف هنوهم ، مجدى الصباغ ، محمد لقمان ، هشام نبيل ، عماد السيد ، حلمى حسين ، ايمان الجوهرى ، معتز مجدى ، ومن المقرر ان تشهد الساعات المقبلة عقد اجتماع للجنة ووضع القرارت و الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد للحفاظ على سلامة اللاعبين خاصة وأن اللعبة بها اشتباك وتلامس بين جميع الأطراف .

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أكد مطيع فخر الدين، رئيس اتحاد الجودو، أن قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى تدريجياً منتصف يونيو المقبل يعيد الأمل إلى الوسط الرياضى، بعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد مخاطبات مع الأندية والهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية لوضع خطوات عودة النشاط، والإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة اللاعبين و المشاركين فى المنافسات .

وأضاف مطيع فخر الدين أن القرار يمثل عودة الروح إلى الحياة الرياضية مرة أخرى، فى ظل بدء أكثر من اتحاد فى خطة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية، 2021، وذلك قبل توقف النشاط