شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر تقديم شكوى رسمية ضد الزمالك بسبب لافته نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن مجلس إدارة النادي الأهلي استقرت على شكوى نادي الزمالك قانونياً بسبب لافته نادي القرن التي قامت الإدارة البيضاء بوضعها في مدخل القلعة البيضاء، ويعقد مجلس الأهلي اجتماعاً هاماً بعد قليل سيشهد مناقشة العديد من الأمور الهامة وسيستمع اعضا المجلس لرأي اللجنة القانونية في هذا الصدد ، خاصة وأن النادي الأهلي يملك الحقوق التجارية والحصرية للافته نادي القرن لكونه النادي المتوج من الاتحاد الافريقي الكاف بهذا اللقب، وأكد مسئولو الأهلي أنهم أصحاب الحق في نادي القرن، وأنه لا يوجد أي أزمة في الأمر كما تم الاحتفال بذكرى الحصول على اللقب بشكل طبيعي.

Advertisements

وتصرف إدارة النادى الأهلى راتب شهر مايو للنشاط الرياضى ولاعبى فريق الكرة والأكاديميات خلال ساعات، حيث انتهت الإدارة الحمراء من تجهيز الراتب الخاص باللاعبين والنشاط الرياضى وسيتم صرفه فى غضون الساعات المقبلة، بعدما سبق وتم صرف راتب مايو للموظفين والعمال قبل عيد الفطر المبارك، ونجح الأهلى فى توفير السيولة المالية التى تقرب من 40 مليون جنيه شهريًا للموظفين والعمال وأقساط لاعبى فريق الكرة وغيرهم فى النادى رغم الأزمة المالية الطاحنة التى يعانى منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

ورفض مجلس الأهلى السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة.