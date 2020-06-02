شكرا لقرائتكم فايلر يضع خطة استعداد الأهلي للوداد بعد قرار استكمال دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بجهازه المعاون خلال الساعات القادمة، لوضع خطة الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقي باستكمال المسابقة وعدم الغاؤها بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويضع الجهاز الفني خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الأن، خاصة وأن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد أهم أهداف الأهلي خلال المرحلة المقبلة وهي البطولة التي سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.

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ويواجه الأهلي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي فيما سيواجه الزمالك الرجاء المغربي في نفس الدور على أن يواجه الفائزان بعضهما على نهائي البطولة، وهي المواعيد التي لم يتم تحديدها حتى الأن لاستمرار تداعيات فيروس كورونا.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.