شكرا لقرائتكم المصرى يعلن اقتراب إنهاء أزمة حسام حسن بالطرق الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتربت أزمة حسام حسن نجم الكرة المصرى مع إدارة المصرى البورسعيدى الذى كان يشرف على تدريبه مسبقا من الحل بالطرق الودية بعد وصول الطرفين لصيغة تفاهم عن طريق على الطرابيلى أمين صندوق المصرى والتوأم حسن .

وأكد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن هناك حلول ودية يقوم بها على الطرابيلى من جانب إدارة النادى البورسعيدى وحسام حسن على الجانب الاخر ، مؤكدا أن الأزمة تعد خطأ إجرائى وفى الاوراق فقط ، خاصة وأن هناك جهات حكومية تقوم بالمراقبة على إدارة النادى سنويا .

وأضاف عمار، أن إدارة المصرى فوجئت بالشكوى المقدمة من حسام حسن ، إلا أنها بعد مراجعتها رأينا تقديم دعوى فى المحكمة المدنية لحفظ حقوق النادى ، مشددا على عمق العلاقة بين إدارة المصرى وحسام حسن ، وأن هذه الأزمة ستحل قريبا عن طريق الطرق الودية وستعود العلاقة بين الطرفين إلى ما كانت عليه .

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نجح مسئولو المصرى البورسعيدى فى إنهاء أزمة البوركينى سعيدو صنبورى مدافع وسط الفريق والذى كان يحاول الضغط على الإدارة من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الساحلى ورفضه لتخفيض راتبه السنوى للنصف أسوة بباقى زملائه ، إلا أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى استطاع احتواء الأزمة بعد الجلوس مع اللاعب واقناعه بضرورة أن يوافق مثل باقى زملائه ومع الضغط رضخ اللاعب لحديث المدير الرياضى ووافق مثل بقية زملائه .

فى ذات السياق أغلق صنبورى ملف الرحيل عن المصرى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد وصول اكثر من عرض له عن طريق وكيل أعماله أبرزها من مصر المقاصة الذى يقوده إيهاب جلال والذى كان يعمل مديرا فنيا للمصرى قبل الرحيل للفريق الفيومى ويدرك جيدا إمكانيات اللاعب الفنية ، إلا أن طارق العشرى المدير الفنى لابناء بورسعيد صرح فى اكثر من مناسبة أنه لن يتم الإستغناء عن أى لاعب فى الميركاتو الصيفى طالما لم تحل ازمة القيد للفريق .

ويمر المصرى بأزمة قيد منذ الميركاتو الشتوى الماضى ، بعدما فرض الإتحاد الدولى عقوبة على النادى بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين على خلفية عدم سداد الإيفوارى الشيخ موكورو لاعب الفريق مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى .