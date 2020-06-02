الأهلي يتحرك قانونياً ضد الزمالك بسبب «نادي القرن الحقيقي»

يعتزم مجلس إدارة النادي الأهلي اتخاذ إجراءات قانونية ضد نادي الزمالك بسبب لافتة "نادي القرن".
ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر في النادي الأهلي قوله إن الأدارة القانونية بالنادي بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد نادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعليق لافتة كبيرة تنطوي على رسالة واضحة بأنه "نادي القرن الحقيقي"، وهو اللقب الذي توّج به الأهلي به قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مطلع الألفية الجديدة.
وأوضح المصدر أنه سيكون هناك إجراءات قانونية ضد نادي الزمالك، وذلك بعدما تعدت القلعة البيضاء على الحقوق التسويقية للنادي الأهلي وشعاره ولقب نادي القرن.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم التوجه بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة ليتدخل وفق سلطته من أجل وقف هذا الاعتداء.
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