المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية ينطلق اليوم افتراضيًا

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الرياض: ينطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية تحت عنوان "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم"، الذي ينظمه عبر تقنية "زووم" الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، بالتعاون مع الاتحادين العربي والأفريقي للثقافة الرياضية، وبرعاية وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب الدكتور أشرف صبحي.

يشارك في المؤتمر 4000 باحث ومهتم من 18 دولة عربية. ويتضمن ست جلسات على مدى يومين، تناقش كل ما يتعلق بالعودة الآمنة للممارسة الرياضية.

الجلسة الافتتاحية يرتقب أن تناقش السياسات والإجراءات الآمنة لعودة الرياضة، ويتحدث فيها راعي المؤتمر الدكتور أشرف صبحي، وأمين عام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية سعود العبد العزيز، والوزير المفوض مدير إدارة الرياضة في جامعة الدول العربية عبد المنعم الشاعري.

ستكون الجلسة الأولى بعنوان "تعديل المسار وتحديد الاشتراطات لرياضة آمنة"، يتحدث فيها كل من ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة ابونا بول، وعضو غرفة فض المنازعات في الفيفا البروفسير ميشيل كولوتشي، ورئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية موجان كريكبي، ورئيس اللجنة الطبية في وزارة الشباب والرياضة المصرية الدكتور محمد سلطان ورئيس الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية الدكتورة سبأ جرار.

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أما الجلسة الثانية فسوف تطرح تأثير الجائزة على قوانين بعض اللعبات الرياضية، وسيتحدث فيها رئيس اتحاد الكونفدراليات الإفريقية ونائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية اللواء أحمد ناصر ووكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات الدكتور رجا الله السلمي والمدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي عايض مبخوت والبطلة الأولمبية المغربية نزهة بدوان ورئيس الاتحاد التونسي للترايثلون لطفي لعبيد.

فيما تطرق الجلسة الثالثة إلى استراتيجية الحفاظ على النمو لصناعة الرياضة، ويتحدث فيها رئيس المجلس القومي للرياضة السابق ورئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي للرياضة للجميع الدكتور عماد البناني، وأستاذ اقتصاديات الرياضة الدكتور سعد شلبي، ومدير تطوير نادي سبورتنغ لشبونة نونو كاردوزو، ورئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي سالم الحبسي.

وتتناول الجلستان الرابعة والخامسة تعديل المسار من الناحية القانونية والتعاقدات، ويتحدث فيها رئيس جمعية القانونيين الرياضيين في إيطاليا سلفاتوري شيفالي، ومدير إدارة الشؤون القانونية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم محمد المهيري، ومدير الإدارة القانونية السابق في الفيفا برنارد بالميرو ورئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية الدكتورة منال بازادوغ.

أخيرًا تضيء الجلسة السادسة الضوء على دور الإعلام الرياضي في دعم عودة النشاط، ويتحدث فيها رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية فواز الشريف، ورئيس الاتحاد اللبناني للثقافة الرياضية حسن شرارة، ورئيس الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين عبد اللطيف المتوكل، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للثقافة الرياضية محمد إسماعيل. ويختتم المؤتمر بكلمة من وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وبعدها تعلن التوصيات.

