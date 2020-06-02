محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري
أكد مصدر داخل نادي الزمالك، بأن الفريق الأبيض لن يخوض أي مباريات حتى عودة اللاعبين المحترفين بالنادي من بلادهم بالخارج.
وقال مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"يلاكورة": "لن نخوض أي مباريات قبل عودة المحترفين وهذا الأمر محسوم".
وأتم: "قبل تحديد موعد أي مباريات سنكون أنهينا مسألة عودة لاعبينا".
وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، عودة النشاط الرياضي في مصر في منتصف يونيو الجاري.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد مواعيد مقترحة لإقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يقام ذهاب قبل النهائي أيام 4 أو 5 و6 سبتمبر، مع إقامة الإياب يوم 11 أو 12 و13 سبتمبر، ويوم 25 سبتمبر لنهائي البطولة.
ويلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي البطولة الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالزمالك لمصراوي: سننهي مسألة عودة المحترفين قبل تحديد موعد المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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