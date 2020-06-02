لاعبو تشيلسي يدعمون قضية "جورج فلويد" قبل التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شهدت تدريبات نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء، دعمًا جماعيًا من لاعبي الفريق لقضية المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي قُتل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وكان المواطن الأسود جورج فلويد توفي مخنوقًا تحت ركبة الشرطي ديريك تشوفين، مما تسبب في أعمال شغب أشعلت مدينة مينيابوليس، قبل أن تمتد تلك الثورة لمختلف الولايات الأمريكية.

وتسببت بشرة فلويد السوداء وبشرة تشوفين البيضاء في تحول الواقعة إلى قضية عنصرية، امتدت من حدود الولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم أجمع.

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وقام لاعبو نادي تشيلسي بدعم قضية فلويد، بعد أن قاموا بتشكيل الحرف "H" مشيرين بها لكلمة "Humans" أي البشر، وجلسوا على إحدى ركبتيهم في الملعب، دعمًا للقضية التي أصبحت حديث العالم أجمع.

وسبق تشيلسي، نادي ليفربول الذي قدم دعماً جماعيًا لقضية فلويد حيث التف لاعبو الفريق وجلسوا على إحدى ركبتيهم في دائرة منتصف الملعب خلال تدريبات الفريق أمس الاثنين.