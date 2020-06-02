محامي الفريق التونسي: المحكمة الرياضية قد تقر بإعادة مباراة الوداد والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية لنادي الترجي التونسي، إن محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قد تتخذ عدة قرارات بشأن أزمة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة التي جمعت بين الترجي والوداد.

وكانت مباراة الترجي والوداد التي أقيمت على ملعب رادس في إياب نهائي دوري الأبطال نسخة 2018/2019 قد شهدت أحداثا مثيرة انتهت باعتبار الفريق المغربي منسحبا وتتويج الفريق التونسي بلقب دوري الأبطال.

وقدم الوداد شكوى إلى المحكمة الرياضية، استمع فيها إلى شهادة الأطراف المعنية إلى جانب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.

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وخلال تصريحات لقناة "التاسعة سبور" قال التويتي محامي الترجي: "المحكمة استمعت لشهادة رئيس الكاف، بناء على طلب من نادي الوداد الرياضي".

وأضاف: "من بين القرارات التي يمكن لمحكمة التحكيم الرياضي اعتمادها هو إعادة مواجهة النهائي بين الوداد والترجي".

وتابع: "بإمكان (كاس) إلغاء العقوبة المسلطة على الوداد والإقرار بعدم انسحابه من المباراة وهو ما سيحول مجرى القضية".