17 يونيو.. موندو: يويفا يحدد كيف ومتى ينتهي أبطال أوروبا ويوروباليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن يويفا سيتخذ القرار النهائي بشأن استئناف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في السابع عشر من يونيو الجاري، مع زيادة احتمالات تغيير أماكن النهائي.

وكان من المقرر أن تستضيف مدينة اسطنبول التركية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما تقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي في غدانسك البولندية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو" فإن مدينة لشبونة تقترب من استضافة مباريات البطولة بدءًا من ربع النهائي وحتى مباراة النهائي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مدينة إسطنبول والاضطرار للعب خلف أبواب مغلقة بسبب جائحة كورونا.

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وأضافت الصحيفة الكتالونية أن ميونيخ وملعب ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد والذي استضاف نهائي النسخة الماضية ضمن المقترحات.

ولفتت إلى أنه سيتم إلغاء نظام الذهاب والإياب في الدورين ربع ونصف النهائي في دوري الأبطال والدوري الأوروبي على أن تقام المواجهات من مباراة واحدة.

وأتمت الصحيفة مشيرة إلى أن مباراة نهائي تشامبيونزليج ستقام في التاسع والعشرين من أغسطس المقبل، تسبقها مباراة نهائي الدوري الأوروبي في السادس والعشرين من الشهر ذاته، إلا أن بعض الأندية تضغط لإنهاء الموسم الأوروبي في وقت مبكر للحصول على قسط من الراحة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2020/2021.