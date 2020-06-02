مصدر: الأهلي يتحرك قانونيا ضد الزمالك بسبب لافتة القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

كشف مصدر في النادي الأهلي، أن الأدارة القانونية في النادي بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد نادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن.

وكان نادي الزمالك قد قام بتعليق لافتة كبيرة تنطوي على رسالة واضحة بأنه نادي القرن الحقيقي وهو اللقب الذي تم تتويج الأهلي به من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مطلع الألفية الجديدة.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء أنه سيكون هناك إجراءات قانونية ضد الزمالك وذلك بعد تعدي الزمالك على الحقوق التسويقية للنادي الأهلي وشعاره ولقب نادي القرن.

وأكمل المصدر بأنه سيتم التوجه بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة ليتدخل وفق سلطته من أجل وقف هذا الاعتداء.