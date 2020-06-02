- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
اخترق فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي قواعد التباعد الاجتماعي، بلعب كرة القدم مع بعض المشجعين على الشاطئ.
وعلى الرغم من منح الحكومة البريطانية الضوء الأخضر للأندية للعودة إلى التدريبات الجماعية، إلا أن الأندية فرضت شروطا على اللاعبين للحفاظ سلامتهم أهمها الحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات بخلاف جلسات التدريب إلى جانب عدم الذهاب إلى المتاجر.
وبحسب ما ذكرته "ديلي ميل" فإن فودين انتهك إرشادات التباعد الاجتماعي من خلال لعب مباراة كرة قدم على الشاطئ خلال عطلة نهاية الاسبوع.
وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي ووكيل أعمال اللاعب رفضا التعليق على ما فعله فودين.
وشارك فودين مع سيتي هذا الموسم في 24 مباراة بمحتلف البطولات، سجل 3 اهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.
جدير بالذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي ستعود في السابع عشر من يونيو الجاري بمواجهة مانشستر سيتي ضد أرسنال المؤجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل أسبوعين من عودة بريميرليج.. فودين يخترق قواعد التباعد الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.