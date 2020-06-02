قبل أسبوعين من عودة بريميرليج.. فودين يخترق قواعد التباعد الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اخترق فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي قواعد التباعد الاجتماعي، بلعب كرة القدم مع بعض المشجعين على الشاطئ.

وعلى الرغم من منح الحكومة البريطانية الضوء الأخضر للأندية للعودة إلى التدريبات الجماعية، إلا أن الأندية فرضت شروطا على اللاعبين للحفاظ سلامتهم أهمها الحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات بخلاف جلسات التدريب إلى جانب عدم الذهاب إلى المتاجر.

وبحسب ما ذكرته "ديلي ميل" فإن فودين انتهك إرشادات التباعد الاجتماعي من خلال لعب مباراة كرة قدم على الشاطئ خلال عطلة نهاية الاسبوع.

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وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي ووكيل أعمال اللاعب رفضا التعليق على ما فعله فودين.

وشارك فودين مع سيتي هذا الموسم في 24 مباراة بمحتلف البطولات، سجل 3 اهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي ستعود في السابع عشر من يونيو الجاري بمواجهة مانشستر سيتي ضد أرسنال المؤجلة.